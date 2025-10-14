Mit Spezialgerät: Wasserleiche in Hamburger See gefunden

Bei der abermaligen Suchaktion wurde die Polizei fündig. Handelt es sich bei der Wasserleiche um den vermissten Schwimmer?

Rund eineinhalb Monate nach dem Verschwinden eines Mannes im See Hinterm Horn hat die Polizei eine Leiche gefunden. Ob es sich bei der Leiche um den Vermissten handelt, ist noch ungeklärt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Badeunfall Hamburg: Wasserleiche mit Spezialsonar geortet

Am 31. August war ein 46 Jahre alter Mann in dem Badesee in Allermöhe untergegangen. Die Polizei suchte mehrfach nach ihm. Beamte aus Bayern, die über spezielles Sonargerät verfügen, unterstützten am Dienstag die Suche der Hamburger Polizisten. (dpa)