Schwimmer in der Elbe vermisst – Helgoland-Fähre hilft bei der Suche

In Blankenese kam es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Passanten hatten einen Schwimmer in der Elbe gemeldet, der plötzlich untergegangen sein soll.

Um 8.35 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Passanten meldeten, dass eine Person in der Elbe geschwommen und plötzlich untergegangen sei. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte daraufhin zum Falkensteiner Ufer aus.

Schwimmer untergegangen – Großeinsatz auf der Elbe

Ein Rettungshubschrauber kreiste über der Einsatzstelle. Unterdessen suchten Feuerwehrleute von Booten aus das Gewässer ab. Über Funk wurde die in der Nähe befindliche Helgoland-Fähre um Unterstützung gebeten.

Die Suche wurde nach rund einer Stunde ergebnislos abgebrochen. Eine Person konnte nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der gemeldete Schwimmer gegebenenfalls unbemerkt aus dem Wasser kam oder tatsächlich untergegangen ist.