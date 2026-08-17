Ein schwer verletzter Mann schleppt sich in Billstedt über die Straße. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Was bisher bekannt ist.

Am Sonntagabend soll es an der Straße Mümmelmannsberg in Billstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Ein Mann wurde schwer verletzt und musste unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht werden.

Nach bisherigen Informationen soll sich die Tat gegen 21.20 Uhr ereignet haben. Ausgangspunkt könnte eine Feier in einem Einfamilienhaus gewesen sein. Dort soll nach MOPO-Informationen eine Familie gefeiert haben. Ob und in welchem Zusammenhang die Feier mit der Tat steht, ist bislang unklar.

Autofahrerin soll Verletzen gefunden haben

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Der Verletzte soll sich nach dem Angriff noch rund 150 Meter über die Straße in Richtung Steinbeker Hauptstraße geschleppt haben. Dabei hinterließ er eine deutlich sichtbare Blutspur.

Die Polizei sperrte die Straße in Billstedt. Rüga

Eine Autofahrerin soll schließlich auf den schwer verletzten Mann aufmerksam geworden sein und die Polizei alarmiert haben. Rettungskräfte versorgten das Opfer vor Ort, anschließend wurde es mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

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Was genau passiert ist, wer für die Tat verantwortlich sein könnte und was der Hintergrund des Angriffs war, ist derzeit offen. Ein Verdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Aktuell wird geprüft, ob die Mordkommission die Ermittlungen übernimmt.