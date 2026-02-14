Taxi-Check auf dem Kiez: Erschreckend viele Fahrzeuge mit Mängeln

Taxi-Check in der Nacht: Auf Reeperbahn und am Hauptbahnhof haben Polizei, Zoll und Verkehrsgewerbeaufsicht zahlreiche Wagen kontrolliert – nicht alle durften weiterfahren.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 3 Uhr, haben Polizei, Zoll und die Verkehrsgewerbeaufsicht der Verkehrsbehörde gemeinsame Kontrollen auf der Reeperbahn und rund um den Hamburger Hauptbahnhof durchgeführt. Insgesamt wurden 38 Taxen überprüft.

Taxi-Kontrollen: Schwerpunktaktion

Das Ergebnis: 14 Mängel wurden festgestellt, in zwei Fällen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt. Zusätzlich führten die Behörden zahlreiche Sensibilisierungsgespräche mit Fahrerinnen und Fahrern. Ziel der Maßnahmen ist es, Sicherheitsstandards durchzusetzen und Verstöße konsequent zu ahnden.

Dass es dabei immer wieder zu gravierenden Beanstandungen kommt, zeigen frühere Kontrollen: Im Januar 2025 wurde bei einer Schwerpunktaktion in St. Georg, der Innenstadt und auf St. Pauli jedes vierte überprüfte Taxi stillgelegt.