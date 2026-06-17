Polizei
Schwerer Zusammenstoß: Rollerfahrer kollidiert mit Fußgänger
Schwerer Unfall im Hamburger Westen: Dabei wird ein Fußgänger wohl erheblich verletzt.
Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Fußgänger kam es am Mittwochnachmittag in Ottensen. Dabei wurde ein Mann verletzt
Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der Barnerstraße in Ottensen, fast direkt vor dem Kulturzentrum Fabrik. Dabei war der Fahrer eines Motorrollers auf der Straße unweit der Kreuzung mit einem Fußgänger zusammengestoßen.
Fußgänger verletzt ins Krankenhaus gebracht
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Der Fußgänger wurde dabei verletzt – er wurde in einer Vakuummatratze in den Krankenwagen und dann ins Krankenhaus gebracht. Über die Art der Verletzung konnte die Polizei der MOPO vor Ort keine Auskunft geben.
Der Rollerfahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst befragte Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.
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