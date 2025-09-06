Betrunken und ohne Führerschein: Frau baut schweren Unfall im Süden Hamburgs

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend: Eine anscheinend betrunkene Autofahrerin versuchte, einen abbiegenden BMW zu überholen – und krachte in die Seite des anderen Wagens.

Zeugen schildern den Unfall auf dem Ehestorfer Heuweg so: Als der Fahrer eines BMW gegen 21.30 Uhr kurz vor der Altwiedenthaler Höhe nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, versuchte eine Frau aus dem Landkreis Harburg, ihn mit ihrem Seat zu überholen und krachte seitlich in den anderen Wagen. Dann schleuderte sie gegen einen Baum am Straßenrand. Ob der BMW-Fahrer geblinkt hat, dazu gibt es derzeit keine Informationen.

Unfall in Hausbruch: Fahrerin im Krankenhaus

Anwohner leisteten Erste Hilfe, befreiten die verletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug und setzten sie zunächst auf einen Stuhl am Straßenrand. Später wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei vor Ort war die Frau deutlich alkoholisiert. Zudem wird vermutet, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Führerschein besaß. Daher begleiteten Polizeibeamte die Frau auf ihrer Fahrt ins Krankenhaus. Der Ehestorfer Heuweg war bis etwa 23 Uhr nur einspurig befahrbar.