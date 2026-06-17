Im Süden Hamburgs hat es unter einer Autobahnbrücke gekracht. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall an der Stader Straße verletzt. NEWS5 / Sebastian Peters

Schwerer Verkehrsunfall auf der Stader Straße: Unter einer Brücke der Autobahn 7 sind zwei Autos aus bislang ungeklärten Umständen ineinandergefahren.

Der Unfall wurde der Polizei gegen 15.30 Uhr gemeldet. Wegen auslaufender Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen wurde zudem die Feuerwehr alarmiert.

Unfall in Hamburg: Mann schwer verletzt

Anzeige

Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, ein Mann schwer. Er erlitt laut Polizei eine ausgekugelte Schulter. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Stader Straße wurde auf den beiden Fahrstreifen stadteinwärts gesperrt, ist allerdings seit 17.08 Uhr wieder frei.