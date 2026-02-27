Schwerer Unfall auf der A25: Frau in Lebensgefahr – Autobahn gesperrt

Schwerer Unfall im Berufsverkehr: Auf der A25 sind am Freitagmorgen mehrere Fahrzeuge kollidiert. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine von ihnen war in einem der Wagen eingeklemmt. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall passierte gegen 8.25 Uhr auf der A25 auf der Fahrbahn Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Nettelnburg und Neuallermöhe-West. Vier Autos kollidierten, so ein Sprecher der Polizei. Ersten Erkenntnissen nach sei zunächst ein Lkw auf ein Pkw aufgefahren, bevor zwei weitere Autos involviert wurden.

Frau schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Bei dem heftigen Unfall wurden zwei Personen verletzt, so ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Person war im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte es geheißen, die Frau sei mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden, später korrigierte sich die Feuerwehr diesbezüglich.

Eine dritte beteiligte Person blieb den Angaben nach unverletzt. Die Fahrbahn Richtung Hamburg war gegen 10.45 Uhr noch voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Nettelnburg abgeleitet. (nf)