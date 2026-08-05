Schwerer Unfall nach missglücktem Abbiegemanöver – drei Verletzte

Autofahrer biegt ab und kollidiert mit zwei weiteren Autos. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Drei Rettungswagen der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolfoto) RÜGA

In Wandsbek ist es am Mittwochnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Menschen wurden verletzt. Da der Unfallbereich abgesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.20 Uhr an die Wandsbeker Zollstraße gerufen. Laut einem Sprecher hatte sich dort ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkws ereignet.

Da der Anrufer von mehreren Verletzen berichtete, rückten drei Rettungswagen und ein Löschfahrzeug aus.

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Polizei sperrt Kreuzungsbereich – Stau

Laut Polizei wollte ein Autofahrer, der dort stadtauswärts unterwegs war, nach links in die Holzmühlenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er aus ungeklärter Ursache mit zwei weiteren Fahrzeugen.

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Drei Personen wurden leicht verletzt, eine davon kam in eine Klinik. Der Bereich an der Unfallstelle wurde gesperrt. Es kam zum Stau.