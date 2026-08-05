In der Hamburger Altstadt ist es am Mittwochvormittag zu einem folgenschwerern Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde von einem Auto angefahren und verletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 10.50 Uhr zur Willy-Brandt-Straße gerufen. Von dort wurde ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gemeldet: Die Frau solle unter dem SUV eingeklemmt worden sein.

Radfahrerin verletzt – wichtige Kreuzung in der City gesperrt

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Das bestätigte sich laut einem Feuerwehrsprecher zum Glück nicht. Die Radfahrerin wurde bei der Kollision aber verletzt und kam in eine Klinik. Eine Zeugin musste mit Schocksymptomen behandelt werden.

Die Polizei sperrte den Unfallbereich an der Kreuzung zur Brandstwiete ab. Laut einer Sprecherin war ein weiteres Auto auf den vor ihm fahrenden Mazda aufgefahren und hatte diesen gegen die Radfahrerin geschleudert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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