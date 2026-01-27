Trümmerfeld nach schwerem Unfall: drei Schwerverletzte, lange Staus

Schwerer Unfall im morgendlichen Berufsverkehr auf der B5: Gleich vier Fahrzeuge waren daran beteiligt. Insgesamt vier Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Gegen 6.30 Uhr geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Seat zusammen. Ein BMW und ein Tesla konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Die B5 glich danach einem Trümmerfeld. Von den fünf Menschen, die in den Autos saßen, blieb nur eine unverletzt: Zwei Männer und eine Frau kamen mit schweren, ein weiterer Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, so die Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall auf glatter Autobahn: VW überschlägt sich – Männer haben Glück

Die B5 ist auf unbestimmte Zeit voll gesperrt: Es kommt zu langen Staus nicht nur im direkten Umfeld des Unfallorts, sondern speziell auch in Bergedorf. Auch auf der Ausweichstrecke, der A25, gibt es große Verzögerungen, die dadurch verstärkt werden, dass der Verkehr in Richtung Innenstadt derzeit nur einspurig läuft.