Schwerer Unfall mit Streifenwagen in Hamburg – mehrere Verletzte

In Billstedt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Polizeiwagen gekommen. Es soll mehrere Verletzte geben.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.20 Uhr am Schiffbeker Weg/Ecke Steinfeldtstraße. Dort kollidierte ein Polizeifahrzeug mit einem weiteren Auto. Ein weißer Peugeot 208 wurde dabei auf die Seite geschleudert.

Nach Unfall mit Polizeiwagen: Rettungshubschrauber in Billstedt

Die Feuerwehr ist mit mehreren Rettungswagen, zwei Notärzten und Löschfahrzeugen im Einsatz – insgesamt rund 30 Einsatzkräfte. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Straße. Laut Feuerwehr wurden fünf Menschen verletzt. Sie werden derzeit vom Rettungsdienst versorgt. Der Schiffbeker Weg in Höhe des Bahnhofs Billstedt ist gesperrt.

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