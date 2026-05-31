Schwerer Unfall mit Motorrad in Hamburg – Notarzt reanimiert Biker

In Moorfleet ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der Biker schwer verletzt und musste vor Ort reanimiert werden.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 14.50 Uhr zum Unteren Landweg gerufen. Neben mehreren Streifenwagen waren auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Motorradfahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Schwer verletzter Motorradfahrer unter Reanimation in Klinik

Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnten bei dem Biker keine Vitalfunktionen festgestellt werden. Ein Notarzt leitete umgehend die Reanimation ein. Unter fortlaufenden Wiederbelebungsversuchen wurde der Verletzte in eine Klinik transportiert. Ein Zeuge, der unter Schock stand, wurde vom Rettungsdienst betreut. Der Untere Landweg wurde gesperrt.