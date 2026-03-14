Heftiger Crash mit AMG-Mercedes in Hamburg – zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Unfall in Groß Borstel sind am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer eines AMG-Mercedes verlor auf regennasser Straße die Kontrolle. Das mit vier Personen besetzte Auto prallte frontal gegen einen Baum.

Zu dem Unfall kam es gegen 22.10 Uhr an der Alsterkrugchaussee. Der 20-jährige Fahrer des AMG-Mercedes war von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Gegenüber der Polizei gab er an, einem anderen Fahrzeug ausweichen zu wollen und dabei ins Schleudern geraten zu sein.

Notarzt versorgt zwei Schwerverletzte

Er und sein Beifahrer (22) blieben unverletzt. Die beiden Insassen (beide 20) auf der Rückbank des Mercedes wurden schwer verletzt, einer von ihnen erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Beide wurden vom Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: AMG-Mercedes rasiert Straßenbaum bei illegalem Rennen – aber wer ist gefahren?

Die Alsterkrugchaussee wurde für über eine Stunde voll gesperrt. Laut Polizei lagen Trümmerteile über viele Meter verstreut auf der Fahrbahn. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ.