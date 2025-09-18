Fahrer flüchtet nach Unfall – Polizei stürmt Shisha-Bar in Hamburg

Am Donnerstagabend kam es in Eilbek zu einem schweren Verkehrsunfall. Verletzt wurde nach ersten Polizeiangaben niemand – doch die Suche nach dem Verursacher gestaltete sich schwierig.

Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 20.15 Uhr an der Wandsbeker Chaussee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hier zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Zwar blieben alle Beteiligten unverletzt, dennoch musste die vielbefahrene Straße teilweise gesperrt werden – überall lagen Trümmerteile.

Unfallverursacher flüchtet in gut besuchte Shisha-Bar

Während ein Fahrer am Unfallort blieb, machte sich der mutmaßliche Verursacher aus dem Staub – und flüchtete in eine nahegelegene, gut besuchte Shisha-Bar. Dort versuchten Polizisten noch am Abend, den Mann aufzuspüren. Zurzeit durchsuchen die Beamten die Bar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.