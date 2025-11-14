Schwerer Unfall in Hamburg – Rollerfahrer mit Notarzt in Klinik

In Harvestehude ist es am frühen Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Schlankreye, Ecke Bogenstraße. Hier waren ein Transporter und ein E Scooter kollidiert.

Unfall in Hamburg: Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Fahrer des Transporters von der Bogenstraße nach links in die Schlankreye abbiegen. Dabei übersah der 48-Jährige offenbar einen entgegenkommenden Rollerfahrer (27) und kollidierte mit diesem.

Der junge Mann wurde schwer verletzt und kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Feuerwehr rückte mit einem Rettungswagen, dem Notarzt und einem Löschfahrzeug an. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab.