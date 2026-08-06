Schwerer Unfall am Donnerstagabend in der Neustadt: Ein Motorradfahrer ist am Gorch-Fock-Wall bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Die Polizei wurde kurz vor 19 Uhr alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer unweit der Kreuzung zur Jungiusstraße auf ein Auto aufgefahren, das verkehrsbedingt angehalten hatte. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Durch die Wucht des Aufpralls soll der Motorradfahrer etwa zwei Meter durch die Luft geschleudert worden sein, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn schließlich in ein Krankenhaus.

Unfall am Gorch-Fock-Wall: Schaulustige machen Probleme

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Der Gorch-Fock-Wall wurde wegen der Unfallaufnahme in Richtung Sievekingplatz voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Ein Verkehrsunfallteam hat die Ermittlungen übernommen.

Für zusätzliche Probleme sorgten laut Polizei Schaulustige. „Wir haben gerade auch Probleme mit Schaulustigen, die die Maßnahmen verhindern“, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten vor Ort mussten deshalb zusätzlich einen Sichtschutz errichten.

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Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.