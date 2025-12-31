Schwerer Unfall in Hamburg: Mietwagen kracht in Hauswand – zwei Verletzte

In Altona verliert ein Fahrer beim Wenden die Kontrolle über einen Leihwagen. Zwei Insassen werden verletzt, einer davon schwer.

Bei einem Unfall mit einem Leihwagen in der Ehrenbergstraße sind zwei Menschen verletzt worden. Beim Wenden verlor der Fahrer laut Polizei gegen 23.15 Uhr die Kontrolle über das E-Auto. Er erfasste mehrere Fahrradständer und prallte gegen eine Hauswand.

Unfall in Altona: Beschleunigung des E-Fahrzeugs unterschätzt?

Zwei der vier Männer im Wagen wurden verletzt. Einer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zum Alter der Verletzten machte die Polizei keine Angaben. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer die starke Beschleunigung des E-Fahrzeugs unterschätzt haben. Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst unklar. (dpa/mp)