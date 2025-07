Verheerendes Überholmanöver in Eppendorf: Auto überschlägt sich, drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Eppendorf: Zwei Autos sind an der Straße Nedderfeld miteinander kollidiert, eines überschlug sich danach sogar. Mehrere Menschen wurden dabei schwer verletzt und in nahe Krankenhäuser gebracht.

Laut Angaben der Polizei wollte ein 23-Jähriger am Samstagabend mit seinem Fahrzeug einen an einer Haltestelle stehenden Bus überholen. Während des Überholens kam ihm ein Wagen entgegen. Am Steuer saß ein 61-Jähriger, der auf seiner Spur ebenfalls ein Fahrzeug überholen wollte.

Polizei sperrt Straße in Eppendorf nach Unfall

Die Kollision war so stark, dass sich das Auto des 61-Jährigen überschlug und auf der Seite liegen blieb. Dabei krachte es noch in ein anderes, unbeteiligtes, entgegenkommendes Fahrzeug.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerstecherin vom Hauptbahnhof: „Sie wirkte ruhig und entspannt“

Der 61-jährige Fahrer musste mit Spezialgeräten aus dem deformierten Wagen gerettet werden. Auch der 23-Jährige und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Kliniken gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen.

Noch am Abend übernahmen die Beamten die Ermittlungen in diesem Fall. Die Straße war für längere Zeit gesperrt, wodurch es zu Staus kam. Die Insassen des Busses und des entgegenkommenden Autos blieben glücklicherweise unverletzt. (dg)