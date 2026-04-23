Schwerer Unfall in der City: Rollerfahrer kämpft um sein Leben

Mitten in der Hamburger Innenstadt verliert ein junger Mann die Kontrolle über seinen Roller – wenig später schwebt er in Lebensgefahr.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Neustadt hat sich in der Nacht zu Donnerstag ein 24-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 2 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Vorsetzen in Richtung Baumwall unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor.

Mann prallt mit Roller gegen Bordstein und stürzt

Nach ersten Erkenntnissen prallte der Roller gegen die Bordsteinkante, der Fahrer stürzte auf den Gehweg. Eine Passantin alarmierte die Rettungskräfte. Polizisten übernahmen zunächst die Erstversorgung, bevor der Verletzte mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

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Dort stellten Ärzte einen lebensbedrohlichen Zustand fest. Hinweise deuten darauf hin, dass der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand – ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (rei)