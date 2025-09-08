Abbiegeunfall! Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Billstedt ist am Montagnachmittag eine 31-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch die 28-jährige Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Steinbeker Hauptstraße/An der Glinder Au. Die Autofahrerin bog mit ihrem Pkw von der Straße An der Glinder Au kommend nach links in die Steinbeker Hauptstraße ab. Dabei übersah sie offenbar eine Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn an der Ampel überqueren wollte.

Fußgängerin beim Abbiegen angefahren

Die 31-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte sie noch an der Unfallstelle, anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand nach dem Vorfall unter erheblichem Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten beide Beteiligte grün – sollte sich das bestätigen, hätte die Autofahrerin warten müssen, bis die Fußgängerin über die Straße gegangen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.