Bei Rot über Ampel: Radfahrer angefahren – Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Bei einem Unfall auf der Holstenstraße wurde am frühen Sonntagabend ein Radfahrer mutmaßlich schwer verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei schwebt der 72-Jährige sogar in Lebensgefahr.

Wie ein Sprecher der Polizei der MOPO sagte, hat der Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge auf der Holstenstraße auf Höhe der Hausnummer 14 gegen 18.10 Uhr eine rote Ampel missachtet. Daraufhin wurde er von einem Pkw-Fahrer frontal angefahren.

Bei dem Aufprall wurde der Radfahrer nach Polizeiangaben schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt. Laut Feuerwehr waren die Verletzungen nicht so gravierend: Der Senior sei beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar gewesen. Er wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. (prei)