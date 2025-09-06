Schwerer Unfall im Norden: Junger Mann rast gegen Baum und wird eingeklemmt

Mitten in der Nacht prallte in Neustadt in Holstein ein Auto gegen einen Baum. Der Fahrer des Autos wurde eingeklemmt und konnte sich nicht alleine befreien.

Ein junger Mann ist in Neustadt in Holstein gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 24-Jährige in der Nacht zum Samstag aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Drei Mitfahrer ebenfalls im Krankenhaus

Die drei Mitfahrer des Mannes konnten sich selbst befreien, der 24-Jährige war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er erlitt laut Polizei mehrere Knochenbrüche und befindet sich in stationärer Behandlung.

Die Mitfahrer seien alle nur leicht verletzt, wurden zur weiteren Versorgung allerdings ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)