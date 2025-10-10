Mitten im Berufsverkehr: B75 nach schwerem Unfall zeitweise komplett dicht!

Am Freitagmorgen sind in Hamburg-Wilhelmsburg zwei Autos kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt. Die B75 war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 7.30 Uhr krachte es auf der B75/Wilhelmsburger Reichsstraße: Zwei Autos stießen auf Höhe der Anschlussstelle Kornweide zusammen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die wichtige Verkehrsader in beide Richtungen vorübergehend komplett gesperrt werden.

Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.