mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Autos nach Unfall

Die beiden Unfallwagen nach der Kollision in Schnelsen. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Schnelsen

Vorfahrt missachtet: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Schwerer Unfall in Schnelsen: Auf der Holsteiner Chaussee sind am Samstag zwei Autos kollidiert. Fünf Menschen wurden verletzt.

Laut Lagedienst der Hamburger Polizei geschah der Unfall um 14.13 Uhr: Der Fahrer eines Opels sei von einem Grundstück herunter in den fließenden Verkehr auf der Holsteiner Chaussee gefahren, ohne dabei die Vorfahrtsregeln zu beachten.

Schnelsen: Fahrer missachtet Vorfahrtsregeln

Der Fahrer eines herannahenden Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen: Es kam zur Kollision. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt – zwei Insassen aus dem Skoda und drei Insassen aus dem unfallverursachenden Opel. Sie wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Notruf geht nicht durch, Nachbarin tot: Hamburger erlebte Funkloch-Schock

Die Holsteiner Chaussee wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Stunde einspurig gesperrt. (mp) 

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test