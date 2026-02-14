Vorfahrt missachtet: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Schwerer Unfall in Schnelsen: Auf der Holsteiner Chaussee sind am Samstag zwei Autos kollidiert. Fünf Menschen wurden verletzt.

Laut Lagedienst der Hamburger Polizei geschah der Unfall um 14.13 Uhr: Der Fahrer eines Opels sei von einem Grundstück herunter in den fließenden Verkehr auf der Holsteiner Chaussee gefahren, ohne dabei die Vorfahrtsregeln zu beachten.

Schnelsen: Fahrer missachtet Vorfahrtsregeln

Der Fahrer eines herannahenden Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen: Es kam zur Kollision. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt – zwei Insassen aus dem Skoda und drei Insassen aus dem unfallverursachenden Opel. Sie wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Holsteiner Chaussee wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Stunde einspurig gesperrt. (mp)