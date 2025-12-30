Kinder bei Unfall auf wichtiger Hauptstraße verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Heimfeld sind am Dienstagmittag drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren.

Der Unfall passierte gegen 12.40 Uhr auf der Stader Straße vor der A7. Dort kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw miteinander. Drei Personen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder. Alle Beteiligten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Heimfeld: Stader Straße gesperrt – Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen und einem Löschfahrzeug im Einsatz. Während die Sanitäter die Verletzten versorgten, sperrte die Polizei den Bereich um die Unfallstelle ab. Dadurch kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache wird ermittelt.