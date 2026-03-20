Schwerer Unfall in Hamburg: Motorradfahrer stürzt und stirbt

Schwerer Unfall in Barmbek: Ein Motorradfahrer ist auf der Habichtstraße, einem Abschnitt des Rings 2, zu Fall gekommen und tödlich verletzt worden. Die umliegenden Straßen sind derzeit gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr. Laut Polizei soll der Biker aus Richtung Alter Teichweg kommend an mehreren haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der Straße Lämmersieth zu dem Sturz.

Unfall auf Ring 2: Motorradfahrer musste reanimiert werden

Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er reanimiert werden musste. Er verstarb noch am Unfallort.

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Ob der Biker ohne Fremdbeteiligung zu Fall kam, wird noch ermittelt. Für die Unfallaufnahme sind die umliegenden Straßen derzeit noch gesperrt.