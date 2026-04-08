Schwerer Unfall auf Raser-Strecke in Hamburg – ein Verletzter

Schwerer Verkehrsunfall in Francop am frühen Mittwochmorgen: Auf der Ortsumgehung, auf der häufig zu schnell gefahren wird, sind ein Lieferwagen und ein Pkw miteinander kollidiert.

Zu dem Unfall kam es gegen 5.50 Uhr auf der Straße An der alten Süderelbe. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Fahrer des Transporters aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein.

Unfall in Francop: Transporter kollidiert mit Pkw

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen auf die Seite geschleudert.

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Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, waren zwei Rettungswagen und ein Löschfahrzeug im Einsatz. Drei betroffene Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, eine von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Umgehungsstraße war rund eine Stunde lang gesperrt. Die Polizei ermittelt die genaue Unglücksursache.