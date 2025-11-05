Schwerer Unfall auf Kreuzung in Hamburg: Mehrere Verletzte – Busse umgeleitet

Schwerer Crash in Rahlstedt: Am Mittwochabend stießen ein Transporter und ein Auto zusammen. Es gab mehrere Verletzte. Eine Kreuzung wurde voll gesperrt – mit Folgen auch für den Busverkehr.

Wie ein Polizeisprecher zur MOPO sagte, passierte der Unfall gegen 20.25 Uhr auf der Kreuzung Rahlstedter Straße/Ecke Amtsstraße. Ein VW-Bus, unterwegs als Apothekentransporter, prallte frontal mit einem Seat Altea zusammen.

Drei Verletzte im Krankenhaus – Kreuzung bis in die Abendstunden gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Seat-Fahrer nach links abbiegen – und kollidierte mitten auf der Kreuzung mit dem Transporter. Drei Insassen eines der Fahrzeuge wurden verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls flogen Fahrzeugteile über die Fahrbahn. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. „Alle Busse werden umgeleitet“, so der Sprecher der Polizei. Die Sperrung dauert aktuell noch an.

Ob einer der Fahrer möglicherweise eine Ampel missachtet hat, ist noch unklar. Weitere Details zum Unfallhergang und zu den Verletzten liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (idv)