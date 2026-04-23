Schwerer Unfall auf Hamburger Kreuzung: Mehrere Verletzte

Auf einer Kreuzung in Lurup ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen – mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Franzosenkoppel / Oderstraße zu einer folgenschweren Kollision. Ein VW Golf, der von der Franzosenkoppel auf die vorfahrtsberechtigte Oderstraße einbiegen wollte, stieß mit einem schwarzen Land Rover frontal zusammen. Ein weiterer Honda-Kleinwagen fuhr anschließend auf den Land Rover auf.

Unfall in Lurup: Auch Kind unter den Verletzten

Es gab mehrere Verletzte: Drei Personen wurden leicht, eine mittelschwer verletzt. Unter den Betroffenen befand sich auch ein Kind. Eine weitere Person klagte im Anschluss über Kreislaufprobleme. Ein Notarzt wurde nachalarmiert.

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Zum genauen Gesundheitszustand und zum Unfallhergang lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an. (mp)