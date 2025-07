Schwerer Unfall auf der Elbchaussee – vier Verletzte und Stau

In Othmarschen ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab vier Verletzte. Zwei Pkw und ein Motorroller waren miteinander kollidiert.

Laut einem Polizeisprecher war um 15.55 Uhr ein Unfall auf der Elbchaussee in Höhe der Holztwiete gemeldet worden. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw und ein Motorroller miteinander kollidiert.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Aufgrund mehrerer Verletzter rückten mehrere Rettungswagen an. Während Polizisten den Bereich um die Unfallstelle absicherten, versorgten Sanitäter die vier am Unfall beteiligten Personen. Glücklicherweise wurden alle nur leicht verletzt, eine Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall auf St. Pauli – Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.