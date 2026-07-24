Drei Fahrzeuge krachen zusammen, drei Menschen werden verletzt. Mindestens einer hielt sich nicht an die Regeln.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Andreas-Meyer-Straße in Billbrook sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unfall gekommen war.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Vorfahrtsverstoß zum Unfall geführt haben. Welches Auto auf welchem Fahrstreifen unterwegs war, ist derzeit noch unklar.

Drei Personen zur Behandlung im Krankenhaus

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Drei Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen waren nach Informationen eines Polizeisprechers jedoch nur leicht.

Die Andreas-Meyer-Straße wurde nach dem Zusammenstoß in Richtung Autobahn zunächst komplett gesperrt werden. Gegen 16.50 Uhr konnte die linke Spur wieder freigegeben werden. Erst gegen 17.20 Uhr war die gesamte Fahrbahn geräumt. (mp)