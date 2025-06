Schwerer Unfall auf A7 – ein Verletzter und Stau vor dem Elbtunnel

Auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Waltershof ist es am Dienstag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Auto fuhr auf einen Lkw auf, der Fahrer wurde dabei verletzt. Der Verkehr in Richtung Norden staute sich kilometerweit zurück.

Zu dem Unfall kam es laut Feuerwehr gegen 13.10 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Fahrer eines Pkw von seiner Spur abgekommen und seitlich mit einem Lkw kollidiert. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer während der Fahrt einen Schwächeanfall hatte.

Stau nach Unfall auf A7 vor dem Elbtunnel

Der Autofahrer wurde bei dem Crash verletzt. Er wurde von Sanitätern versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Für den Rettungseinsatz wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt, ab 15 Uhr aber zwei Fahrspuren wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich vor dem Elbtunnel in Richtung Norden kilometerweit zurück.