Schwerer Unfall an wichtiger Kreuzung in Rotherbaum – ein verletzter und Stau

Die Unfallstelle am Alsterglacis. Foto: NEWS5

  • Rotherbaum

Schwerer Unfall an der Alster – wichtige Kreuzung gesperrt

Ein schlimmer Unfall in Rotherbaum hat am Donnerstagmorgen den Berufsverkehr lahmgelegt. Zwei Fahrzeuge waren miteinander kollidiert. Es gab einen Verletzten.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.20 Uhr an der Einmündung Alsterglacis Ecke Warburgstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Pkw und ein Taxi zusammen.

Rotherbaum: Kreuzung von Polizei gesperrt – Stau

Der Pkw wurde bei dem Crash über die Straße gegen einen Ampelmast geschleudert, dessen Fahrer kam verletzt in eine Klinik. Die Kreuzung wurde von der Polizei gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen im einsetzenden Berufsverkehr.

