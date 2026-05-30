Schwerer Unfall in Kirchwerder: Ein Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem frei laufenden Hund nahm am Samstagnachmittag ein trauriges Ende.

Ein Motorradfahrer war am Samstag um kurz vor 14 Uhr auf dem Hower Hauptdeich unterwegs, als plötzlich ein Hund über die Straße und vor das Motorrad lief – es kam zum Zusammenstoß.

Hund verstirbt nach Unfall

Der Mann stürzte daraufhin. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Für den Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät: Das Tier überlebte den Unfall nicht.

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Neben Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße wurde während des Einsatzes voll gesperrt. (mwi)