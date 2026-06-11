Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Jenfeld sind am Donnerstagabend ein Kleinwagen und ein SUV kollidiert. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter zwei Jugendliche.

Der Ford Fiesta wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Lenthe-Medien/Lindner

Am späten Nachmittag kam es auf einer Kreuzung in Jenfeld zu einem Unfall. Nach ersten Informationen könnte ein Auto dem anderen die Vorfahrt genommen haben. Drei Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Kreuzungsbereich Jenfelder Straße/Kelloggstraße. Nach Angaben eines Reporters vor Ort spricht vieles für einen Vorfahrtsunfall. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar.

Zwei Jugendliche bei Autounfall in Jenfeld verletzt

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Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der MOPO, dass bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt wurden. Neben einer erwachsenen Person waren auch zwei 16-jährige Jugendliche betroffen. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Außerdem entstand bei der Kollision ein erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen – ein Ford Fiesta und ein Audi Q5. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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Die Jenfelder Straße wurde für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt, wodurch insbesondere der Busverkehr beeinträchtigt war. Gegen 17.35 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.