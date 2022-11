Schwerer Frontal-Crash in Hamburg: Zwei Fahrer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Lurup: Ein Mini und ein Kia sind am Samstagabend an der Luruper Hauptstraße frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Der Mini rammte danach noch einen geparkten Volvo. Der Wagen wurde offenbar durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert, der Fahrer konnte einen Crash wohl nicht mehr verhindern. Zeugen, die den Unfall mitansahen, informierten um kurz nach 21.30 Uhr Polizei und Feuerwehr.

Zeugen wählten Notruf: Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Die Straße wurde daraufhin gesperrt, Polizisten sprachen mit Augenzeugen. Feuerwehrkräfte behandelten die zwei verletzten Fahrer, die daraufhin auch in Kliniken kamen. Zur Schwere der Verletzungen lag zunächst nichts Näheres vor.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall übernommen. (dg)