Schwerer Crash in Hamburg : Bus-Unfall am Dammtor-Bahnhof – 15 Verletzte!

Am Donnerstagabend ist es am Dammtor-Bahnhof zu einem schweren Bus-Unfall gekommen. Dabei wurden insgesamt 15 Menschen verletzt. Fünf davon kamen ins Krankenhaus. Die Edmund-Siemers-Allee musste gesperrt werden – das sorgte für Rückstaus in der City.

Zum Unglück kam es gegen 20.40 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz: Nach MOPO-Informationen soll der Fahrer eines schwarzen Mercedes aus bislang unbekanntem Grund in die Busspur gefahren sein. Daraufhin musste die Fahrerin eines mit rund 140 Personen besetzten HVV-Busses der Linie 5 eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

15 Personen verletzt – fünf Menschen landen im Krankenhaus

Dabei ging eine Glasscheibe im Bus zu Bruch. 15 Personen wurden leicht verletzt, darunter 14 aus dem Bus und der Mercedes-Fahrer. Fünf Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall zerbrach eine Trennscheibe aus Glas im Bus. Röer Foto:

Nach Bus-Unfall am Dammtor: Staus in der City

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es rund um den Bahnhof zu Verkehrsbehinderungen. Die Edmund-Siemers-Allee musste in Richtung Rothenbaumchaussee gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei über den Mittelweg abgeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.