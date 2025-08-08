Weiterer Crash am Elbdeich – Radfahrer in Harburg schwer verletzt

Erneut ist es am Elbdeich in Harburg zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Auto erfasste einen Radfahrer, der mit Armbruch und Kopfverletzung ins Krankenhaus muss. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Am Neuländer Elbdeich kam es gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer auf einem kleinen Weg parallel zur Autobahn 1 unterwegs und fuhr anschließend den Elbdeich auf einem befestigten Fuß- und Radweg hinab. Dabei geriet er offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn des Neuländer Elbdeichs. Ein herannahender Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Immer wieder kommt es am Deich zu schweren Unfällen mit verletzten Radfahrern.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder: Rennradfahrerin kracht gegen geparktes Auto

Der Radfahrer erlitt nach aktuellem Stand eine Armfraktur sowie eine Platzwunde am Kopf. Er war jedoch ansprechbar und wurde vor Ort von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Verkehrsunfallteam übernommen.