Schwerer Auffahrunfall mit HVV-Bus in Jenfeld

In Jenfeld kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Auch ein Bus des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) war beteiligt.

Gegen 16.48 Uhr kam es auf der Jenfelder Allee zu einem Kettenunfall, bei dem vier Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Nach Angaben eines Unfallbeteiligten hatte sich auf der Straße zuvor ein Rückstau gebildet. Ein weißer BMW habe offenbar das Stauende zu spät bemerkt und sei mit erheblicher Wucht auf das letzte Fahrzeug aufgefahren. In der Folge wurden mehrere Fahrzeuge aufeinander und schließlich auf einen HVV-Bus geschoben.

Jenfelder Allee: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Personen wurden laut eines Polizeisprechers bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort, da zunächst nicht bekannt war, wie viele Personen betroffen waren.

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der Jenfelder Allee zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.