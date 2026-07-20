Polizei, Zoll und Finanzamt haben am Wochenende bei einer Großkontrolle in Ottensen diverse Verstöße festgestellt. Florian Quandt

Polizei, Zoll und Finanzamt haben am Freitagabend mehrere Geschäfte in Ottensen und Altona-Altstadt überprüft – mit erschreckenden Ergebnissen: Neben diversen Waffen, Bargeld und illegalen Glücksspielautomaten wurden auch massive Hygienemängel festgestellt. Ein Döner-Laden wurde geschlossen.

Laut einer Polizeisprecherin fand der sogenannte Verbundeinsatz am Freitag zwischen 17 und 23 Uhr statt. In dessen Verlauf wurden mehrere Läden überprüft.

Schwere Hygienemängel: Dönerladen dichtgemacht

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Los ging es an der Borselstraße. Dort überprüften die Einsatzkräfte eine Kneipe. Dabei wurden drei mutmaßlich illegal aufgestellte Glücksspielautomaten entdeckt. Eines der Geräte wurde sichergestellt – ebenso der darin befindliche Geldbetrag von rund 1500 Euro. Zudem fanden die Beamten in der Gaststätte zwei griffbereit liegende Messer sowie drei Schreckschusspistolen.

Im Bereich Ottensen und Altona-Altstadt wurden mehrere Geschäfte überprüft. Florian Quandt

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte einen Dönerladen an der Großen Rainstraße. Dort trafen sie auf zwei Mitarbeiter, die sich vermutlich illegal in Deutschland aufhielten und keine Arbeitserlaubnis besaßen. Neben Fehlbeständen in der Kasse wurden massive Hygienemängel festgestellt. Der Laden wurde geschlossen.

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Lachgas in Kiosk angeboten – Behörden schreiten ein

Auch in Geschäften im Bereich Altona-Altstadt wurden die Kontrolleinheiten fündig. In einem Kiosk an der Königstraße wurden zwei Lachgasflaschen sichergestellt, deren Verkauf verboten ist. Ein weiterer Kiosk an der Schleestraße hatte unerlaubt Stühle und Tische vor seinem Laden aufgebaut. Der Verkauf des Lachgases wurde untersagt, ebenso die unerlaubte Außengastronomie.