Schwere Gewitter sorgen für Einsätze der Feuerwehr. Äste fielen auf Fahrzeuge, Straßen wurden überschwemmt.

Die Feuerwehr musste sieben Personen aus dem Van befreien. CitynewsTV

Bei einem Gewitter ist am Dienstagmorgen in Eilbek ein Baum auf ein Auto gestürzt, in dem sich sieben Personen befanden. Die Feuerwehr musste die Insassen befreien.

Zu dem Einsatz kam es gegen 4.30 Uhr an der Kleiststraße Ecke Eilbektal. Rettungskräfte wurden über einen ausgelösten E-Call, einen vom Fahrzeug nach einem Unfall eigenständig abgesetzten Notruf, des Familien-Vans zum Einsatzort gerufen.

Es dauerte rund 30 Minuten, bis sie die Äste entfernt hatten und die vier Erwachsenen und drei Kinder aus dem Fahrzeug holen konnten.

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Baum fällt auf Pkw: Sieben Personen eingeschlossen, darunter drei Kinder

Die sieben Personen wurden mit drei Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Sechs Personen erlitten leichte, eine Person schwere Verletzungen. Auch vier andere Fahrzeuge wurden durch Äste beschädigt.

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In der Spitze waren rund 70 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen

Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die herabgefallenen Äste beschädigten insgesamt fünf Fahrzeuge. CitynewsTV

Das Gewitter über Hamburg sorgte noch für weitere Einsätze. In Bergedorf wurde eine Straße überschwemmt, in Hamm standen eine Straße und eine Unterführung unter Wasser. Laut einem Sprecher der Feuerwehr sind die Überschwemmungen inzwischen beseitigt.