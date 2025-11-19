mopo plus logo
Die Spezialkräfte durchsuchten eine Wohnung in einem Hochhaus am Karl-Arnold-Ring. Foto: Lenthe-Medien

  • Wilhelmsburg

Schwerbewaffnete Polizisten stürmen Wohnung in Hamburger Hochhaus

Große Aufregung in Wilhelmsburg: Am Mittwochabend stürmen schwerbewaffnete Beamte eine Wohnung in einem Hochhaus. Was bisher bekannt ist.

Gegen 18 Uhr rückten die Spezialkräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) an. Sie durchsuchten eine Wohnung in einem Hochhaus am Karl-Arnold-Ring und sicherten den Zugang.

Der Einsatz erfolgte im Rahmen eines Durchsuchungsbeschlusses. Warum genau die Spezialeinheit ausrückte, ließ das Lagezentrum der Polizei zunächst offen. Nach MOPO-Informationen wurden in der Wohnung drei Personen angetroffen – aber nicht die eigentlich gesuchte Zielperson.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

