Schwerer Unfall in Hamburg – drei Verletzte bei Crash auf Kreuzung

Bei einem Unfall in Bergedorf sind am Montagmorgen drei Menschen verletzt worden. An einer viel befahrenen Kreuzung waren zwei Autos miteinander kollidiert. Eine Frau musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 8.45 Uhr an der Holtenklinker Straße/Ecke Pollhof. Hier stießen aus bislang ungeklärter Ursache ein Mercedes und ein Audi zusammen. Die Audi-Fahrerin war im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Unfall in Bergedorf: drei Menschen im Krankenhaus

Insgesamt gab es drei Verletzte, eine davon schwer. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war laut eines Sprechers mit rund 30 Kräften im Einsatz. Die Kreuzung wurde von der Polizei gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Beamten ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.