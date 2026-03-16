Schwarzfahrer will Polizei austricksen – das geht mächtig schief

Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Mann festgenommen. Er war zuvor als Schwarzfahrer erwischt worden und hatte versucht, seine Identität zu verschleiern. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er noch mehr auf dem Kerbholz hatte.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 14 Uhr von Sicherheitsmitarbeitern der S-Bahn zu Bahnsteig zwei gerufen. Dort war ein Mann (57) ohne gültige Fahrkarte erwischt worden, hatte jedoch keine Ausweispapiere dabei. Gegenüber den Beamten machte der 57-Jährige zunächst falsche Angaben zu seiner Identität.

Wahre Identität anhand von Fingerabdrücken festgestellt

Als der Schwindel aufflog, wurde der Schwarzfahrer zur Wache gebracht. Nach der Abnahme von Fingerabdrücken stellten die Bundespolizisten seine wahre Identität fest. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er hatte in der Lobby eines Hotels eine Jacke gestohlen, in der sich ein Handy befand. Wegen Fluchtgefahr kam der Kubaner in Untersuchungshaft.