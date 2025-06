Schwarzfahrer schlägt Bundespolizisten und Schaffner – Festnahme in Hamburg

In einem Eurocity ist es am Freitagabend auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Zugbegleiter traf einen Passagier ohne Ticket an, kurz darauf eskalierte die Situation.

Der Vorfall soll sich laut Bundespolizei um kurz nach 19 Uhr im Eurocity 172 von Berlin nach Hamburg ereignet haben. Nachdem der Schaffner (43) einen Mann (27) ohne Fahrschein angetroffen hatte und dieser sich nicht ausweisen wollte, informierte der Bahn-Mitarbeiter einen im Zug mitfahrenden Bundespolizisten. Dieser hielt den Schwarzfahrer fest.

Schwarzfahrer prügelt mit Fäusten auf Bundespolizisten ein

Beim Halt im Bahnhof Bergedorf kam es dann zur Eskalation. Zunächst soll der 27-Jährige versucht haben, zu flüchten. Dies konnte durch den Beamten verhindert werden. Dabei soll der Schwarzfahrer mehrfach mit Fäusten auf den Polizisten und den Zugbegleiter eingeschlagen haben. Nachdem weitere Beamte zur Unterstützung eingetroffen waren, wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen.