Schwarzfahrer in Haft – nach ihm wurde mehrfach gefahndet

Eine Fahrt mit der S-Bahn wurde einem Mann am Mittwochmittag am Hauptbahnhof (St. Georg) zum Verhängnis. Weil er bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde die Bundespolizei zwecks Personalienüberprüfung gerufen. Dabei kam heraus, dass der Schwarzfahrer wegen mehrerer Straftaten gesucht wurde.

Kontrolleure hatten den Mann (42) gegen 11.50 Uhr ohne Fahrschein in einer S-Bahn angetroffen. Weil er sich nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei gerufen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten dann fest, dass mehrere Fahndungen gegen den 42-Jährigen bestanden.

Schwarzfahrer kam in U-Haft

Neben Drogendelikten und Körperverletzungen wurde er auch wegen Diebstahls gesucht. Zudem war er zu einer Geldstrafe von knapp 1700 Euro verurteilt worden, hatte diese aber nie bezahlt. Er wurde festgenommen und kam in U-Haft. Dort muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 37 Tagen absitzen.