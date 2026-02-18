Schwarzer Rauch über Hamburg: Mercedes brennt lichterloh

In Hammerbrook stand am Mittwochnachmittag ein Auto in Flammen – schwarzer Rauch stieg weithin sichtbar auf. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 15.04 Uhr ging der Notruf ein: Nahe einer Tankstelle an der Kreuzung Nordkanalstraße/Ecke Hammerbrookstraße brannte ein Mercedes. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an und bekämpfte die Flammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochzeits-Streit, Ehre verletzt: Warum stach der Parkplatz-Killer zu?

Laut dem Feuerwehrsprecher könnte das Feuer auf ein weiteres Auto übergesprungen sein. Auf Bildern ist zu sehen, wie ein geparkter Mercedes durch die Flammen ebenfalls beschädigt wurde. Details zur Brandursache oder zu möglichen Auswirkungen auf den Verkehr lagen zunächst nicht vor.