Schüsse aus Hamburger Wohnung: Mysteriöser Einsatz für die Polizei

Schüsse in Niendorf: Am Samstagnachmittag rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zu einem Großeinsatz aus.

Gegen 16:15 Uhr alarmierte eine Anruferin die Polizei: Sie meldete Schussgeräusche aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße, berichtete ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Nach aktuellen Informationen der Polizei wurden die Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert. Zwei Schreckschusswaffen konnten die Beamten bei einer Durchsuchung der Personen finden. Wie die Tat genau abgelaufen ist, ist bislang unklar.

Die Beamten gehen derzeit von einer persönlichen Streitigkeit zwischen der Anruferin und dem Tatverdächtigen aus – sie sollen sich gekannt haben. Ihre Identität ist jedoch bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. (mp)