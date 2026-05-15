Schuss vor Gaststätte in Barmbek-Nord – Polizei ermittelt

Ein lauter Knall vor einer Gaststätte sorgte am frühen Freitagabend für einen Polizeieinsatz in Barmbek-Nord.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Mann gegen 18.03 Uhr vor einer Gaststätte an der Habichtstraße mit einer Waffe einmal in den Boden geschossen haben. Als die Beamten anrückten, trafen sie den Schützen noch am Einsatzort.

Schuss vor Gaststätte: Niemand verletzt oder bedroht

Die Beamten fanden die Waffe in der Gaststätte. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Warum der Mann den Schuss abgab, ist bislang unklar. Weitere Beteiligte soll es nicht gegeben haben, so ein Sprecher der Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt oder bedroht.

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Nun ist der Mann auf einer Polizeiwache. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (mp)